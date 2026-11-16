الرئيسية/تقنية"أبل" تتيح وسيلة آمنة للاستفسار الصحي عبر الذكاء الاصطناعيدراسة بحثية جديدة تضمن خصوصية وأمان المعلومات الصحية للمستخدمين16 نوفمبر 2026 21:52آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 21:52"أبل" تتيح وسيلة آمنة للاستفسار الصحي عبر الذكاء الاصطناعيأأالرياض:أخبار 24خصوصية البياناتأخبارتطبيقات صحيةالذكاء الاصطناعيآبلأمان المعلوماتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جيميني" يضيف 66 صوتًا إقليميًا انتخاب المملكة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لـ4 سنواتالأردن والعراق يحجبان تطبيق "تيليجرام" لأسباب أمنيةإتاحة ربط جيمناي بخدمة "Google Wallet"