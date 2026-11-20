الرئيسية/تقنية"أبل" تطور وكيل ذكاء اصطناعي متقدماً للتطبيقاتالمنتج الجديد يركز على الأمان ويتيح كتابة الأكواد وتصفح الإنترنت بسهولة20 نوفمبر 2026 20:47آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 20:51"أبل" تطور وكيل ذكاء اصطناعي متقدماً للتطبيقاتأأالرياض:أخبار 24سيريمساعد صوتيآبلتكنولوجياذكاء اصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تعيد تأمين التطبيقات في بيكسل وجالاكسي"Gemini 4 Neon" ينطلق بقدرات متقدمة للمطورين والشركات "ChatGPT" يعزز الإملاء المباشر ويلغي حد 10 دقائق"إنستغرام" يتيح تعديل القصص بعد نشرها خلال 15 دقيقة