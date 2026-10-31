الرئيسية/تقنية"أنا لست روبوتًا"... تحذير من طريقة مزيفة تسرق بياناتكصفحات تستخدم خدعة مشابهة لسرقة كلمات المرور المحفوظة31 أكتوبر 2026 19:12آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 19:12شخص يرتدي سترة بغطاء يجلس أمام شاشات كمبيوتر تعرض رموزًاأأواشنطن:أخبار 24الامن السيبرانيالذكاءالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سدايا": البيانات المصطنعة تسرع الابتكار وتخفض تكاليف جمع البيانات عمالقة الذكاء الاصطناعي يتوحدون لحماية نشر المحتوى من الاستغلالتقنية تحوّل النفايات البلاستيكية إلى وقود"مايكروسوفت" تعالج مشكلة قائمة النقر في ويندوز 11