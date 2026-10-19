الرئيسية/تقنية"أنثروبيك" تتيح رقابة خارجية على أنظمتها للذكاء الاصطناعيالجهة المستقلة تملك صلاحية نشر تقاريرها دون موافقة الشركة الأم19 أكتوبر 2026 21:02آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 21:02الذكاء الاصطناعيأأالرياض:أخبار 24مخاطر التكنولوجياالذكاء الاصطناعيالجهات الرقابيةشركة أنثروبيكالتعليقاتأأخبار ذات صلةنماذج "أوبن إيه آي" تنفذ اختراقات أمنية رقمية جديدةسعوديتان تحققان صدارة هاكاثون "AgentX" للذكاء الاصطناعي"أوبن إيه آي" تستعد لتطوير روبوت بشري بنموذج أولي في 2027المملكة تدعو إلى ربط رقمي خليجي مستدام