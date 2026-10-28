الرئيسية/تقنيةأنثروبيك تحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي قبيل الاكتتاب العاموثيقة رسمية تستعرض سبعة سيناريوهات خطرة تثير قلق المستثمرين28 أكتوبر 2026 18:27تظهر شعارات أوبن أي آي وأنثروبيك بشكل بارز على شاشات الهواتف الذكية مبرزة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمةأأالرياض:أخبار 24أنثروبيكالذكاء الاصطناعيAnthropicالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذكاء الاصطناعي يهدد أمن المؤسسات ويكبدها خسائر بالملايينواشنطن تنشر صورة لمركبة الفضاء الصينية السرية"آبل" تعترف بعيوب شاشة iPhone Duo"أبل" تعزز قدرات Creator Studio بميزات ذكاء اصطناعي جديدة