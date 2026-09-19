الرئيسية/تقنية"أوبن إيه آي" تتوقع استنزاف 278 مليار دولار نقدًا بحلول 2030مع توقعات بارتفاع الإيرادات بأكثر من عشرة أضعاف19 سبتمبر 2026 10:19آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 10:19ألتمان يتحدث خلال اجتماع وزراء الابتكار لمجموعة العشرين في تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية — AFPأأسان فرانسيسكو:أخبار 24الذكاء الاصطناعياوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جيميني" يخترق أنظمة ثلاث شركات في اختبار سيبرانيباحثون يخترقون نظام "أوبن إيه آي" باستخدام "كلود"السواحة يبحث في أمريكا تسريع قدرات الذكاء الاصطناعي بالمملكة"بوز" تطلق جيلًا جديدًا من سماعات طرف الأذن