الرئيسية/تقنية"أوبن إيه آي": سلوكيات مقلقة بنماذج الذكاء الاصطناعيإصدار تقارير دورية تكشف عن حالات عدم المواءمة ظهرت خلال 6 أشهر17 سبتمبر 2026 02:04آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 02:04أوبن إيه آيأأواشنطن:أخبار 24التقنيةالذكاء الاصطناعيالقلقاوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مصدر" تختتم مشاركتها في "موني 20/20" باستعراض منصة "HIP" وحلولها الرقمية"سدايا" تكرّم 52 من الحاصلين على شارات محترفي الذكاء الاصطناعيتحالف تقني لإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة مخاطر الذكاء الاصطناعي"زوكربيرج" يرفض الدعوات المتزايدة لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي