الرئيسية/تقنيةإشادة عالمية بالتجربة السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي بالتعليم 6 ملايين طالب و13 ألف معلم يستفيدون من الذكاء الاصطناعي28 يوليو 2026 18:24آخر تحديث : 28 يوليو 2026 18:57دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليميةأأالرياض:أخبار 24المعلمونالذكاء الاصطناعيالجامعاتالطلابوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"واتساب" تطلق ميزة تحرير تعليقات الحالة على "أندرويد""إكس" تعزز خدماتها بإطلاق حسابات مصرفية ومدفوعات فوريةنظارة آبل الذكية.. كاميرا للاستشعار وذكاء اصطناعيبكين تتهم شركات أمريكية باستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي