الرئيسية/تقنيةإطلاق الدليل التوعوي لتبني الذكاء الاصطناعي لدى الشركاتلتعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة 27 يوليو 2026 21:35آخر تحديث : 27 يوليو 2026 21:35 الدليل التوعوي لتبني الذكاء الاصطناعيأأالرياض:أخبار 24هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيالمحتوى الرقميالشركات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة أمازون تدرس إطلاق 5 آلاف قمر صناعيموجات الدماغ تعزز تدريب الروبوتات بالذكاء الاصطناعينقاشات حول الذكاء الاصطناعي الصيني تثير قلقًا أمريكيًا"واتساب" تدمج أدوات الرقابة الأبوية في الإعدادات