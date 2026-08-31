الرئيسية/تقنيةالمملكة تتبنى مبادرة لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعيتوفير أدوات برمجية مفتوحة وبرامج تدريب وفرص تعلم للمطورين1 سبتمبر 2026 02:25آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 02:28مؤتمر LEAP 2026أأالرياض:أخبار 24التقنيةالابتكاراتوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمذكرة تفاهم لتنمية المواهب وريادة الأعمال في الألعاب الإلكترونية"الجوازات" و"علم" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقميstc في LEAP 2026.. ابتكارات وقدرات رقمية تعزز منظومة الذكاء الاصطناعيالقدية تتعاون مع GOOGLE TRANSIT لتعزز تجربة التنقل