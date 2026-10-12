الرئيسية/تقنيةإعلان الفائزين بمسابقة SpaceUp الدولية 2026شركات من 3 دول تفوز بمسابقة الابتكار الفضائي العالمية 12 أكتوبر 2026 20:27آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 20:39حلول تقنيات الفضاءأأالرياض:أخبار 24وكالة الفضاء السعوديةالفضاءريادة الأعمالهيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةمجموعة نيو للفضاءالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيل غيتس يحذر من هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي"واتساب" تمنع دخول أنظمة التشغيل القديمة بإجراء أمني"واتساب" يطور تبويباً جديداً لجهات الاتصال بميزات ذكيةالرئيس البرازيلي يتهم "ميتا" بالتدخل في الانتخابات