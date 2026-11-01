الرئيسية/تقنية"إف بي آي" يتهم كوريا الشمالية بتنفيذ اختراق "باينانس"بعد سرقة أصول مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار 1 نوفمبر 2026 03:58آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 03:58منصة "باينانس" أأواشنطن:أخبار 24واشنطناختراقات الكترونيةكوريا الشماليةالعملات المشفرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاكتشافات تتسارع.. الذكاء الاصطناعي يربك عالم الرياضيات"أنا لست روبوتًا"... تحذير من طريقة مزيفة تسرق بياناتك"سدايا": البيانات المصطنعة تسرع الابتكار وتخفض تكاليف جمع البيانات عمالقة الذكاء الاصطناعي يتوحدون لحماية نشر المحتوى من الاستغلال