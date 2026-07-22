الرئيسية/تقنية"إكس" تطلق أكبر تحديث من تطبيقها لنظام أندرويد إعادة بناء التطبيق بالكامل تستهدف تسريع طرح المزايا وتحسين الأداء22 يوليو 2026 10:07آخر تحديث : 22 يوليو 2026 10:07"إكس" وتحديثًا كليًا لتطبيقها على نظام أندرويدأأواشنطن:أخبار 24xأندرويدايلون ماسكذكاء اصطناعيتطبيقات أندرويدالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنستغرام يتيح تبديل الموسيقى بالمنشورات القديمة"جوجل" تُطلق 3 نماذج جديدة من Geminiرصد أكثر من 100 تحيز في دليل مرجعي لتحيزات الذكاء الاصطناعينموذج "Kimi K3" الصيني يربك سباق الذكاء الاصطناعي العالمي