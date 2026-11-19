الرئيسية/تقنية"إنستغرام" يتيح تعديل القصص بعد نشرها خلال 15 دقيقةالميزة الجديدة تسمح بإضافة ملصقات وتغيير النص والموسيقى مؤقتاً19 نوفمبر 2026 22:06آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 22:36"إنستغرام" يتيح تعديل القصص بعد نشرها خلال 15 دقيقةأأالرياض:أخبار 24انستغرامأخبارإنستغرامتعديل القصصتحديثات إنستغرامالموسيقىالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ChatGPT" يعزز الإملاء المباشر ويلغي حد 10 دقائق"123456" تتصدر كلمات المرور الأكثر شيوعا عالمياًإطلاق لعبة "GTA 6" يشعل حماسًا عالميًا"يوتيوب" تضيف رمز جيميني للوصول إلى ميزة "Ask Music"