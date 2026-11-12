الرئيسية/تقنية"إنفيديا" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي وتولي كوليت كريس المنصب مؤقتًافي خطوة مفاجئة تنهي أكثر من ثلاثة عقود قاد خلالها الشركة12 نوفمبر 2026 17:42آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 17:42الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك المستقيل من إنفيديا، جنسن هوانغ أأالرياض:أخبار 24التقنيةالذكاء الاصطناعيسنغافورةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"آي كلاود بلس" يقدم ذكاءً اصطناعياً جديداً في iOS 27 "ميتا" تحذر من سخونة نظاراتها الذكية وتوفر حلولاً للمتأثرين"واتساب" يخطط للتحول إلى منصة متكاملة للذكاء الاصطناعيترقب لقرار "إنفيديا" بشأن رئيسها التنفيذي