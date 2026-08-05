الرئيسية/تقنيةابتكار جديد من "كاوست" يُخفض استهلاك الطاقة أثناء فصل الغازاتتستهلك عمليات فصل الغازات الصناعية نحو 15% من إجمالي الطاقة عالميًا.5 أغسطس 2026 12:16آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 12:16جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"أأالرياض:أخبار 24الطاقةترشيد استهلاك الطاقةكاوستالتعليقاتأأخبار ذات صلة"واتساب" يعزز الدردشات الجماعية بتحديثات جديدة"سدايا": قرار "الوزراء" يدعم جهود التطوير بالذكاء الاصطناعي40 خدمة جديدة عبر "توكلنا" خلال شهر يوليو"أكاديمية طويق" تطلق أول مركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة