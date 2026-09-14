الرئيسية/تقنيةاحتيال بـ AI.. مليون رسالة تستهدف مؤسسات أمريكيةبهدف إقناع موظفي الحسابات بإجراء تحويلات مصرفية14 سبتمبر 2026 04:42آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 04:44الحملة استهدفت بصورة رئيسية مؤسسات في الولايات المتحدةأأواشنطن:أخبار 24امريكاالولايات المتحدةالذكاء الاصطناعيالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصين تطلق أنظمة لاستكشاف المعادن بالذكاء الاصطناعيجامعة الإمام ضمن أفضل 200 جامعة عالميًّا بالابتكار 90 متخصصًا في الابتكار الرقمي في "إنبثون الحدود الشمالية""غوغل" توفر تطبيق "Gemini" لأجهزة "ويندوز" عالميًا