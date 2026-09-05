الرئيسية/تقنيةاختتام برنامج تدريبي في الأمن السيبراني لطلاب الجامعةألفان من خريجي "كاوست" و"سايت" ينهون 10 أشهر من التدريب المتخصص5 سبتمبر 2026 20:21آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 20:21صورة تذكارية للمشاركين في البرنامجأأجدة:أخبار 24تدريبالهيئة الوطنية للامن السيبرانيطالباتطلابالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أوبن إيه آي" تعتذر عن الإطلاق المربك لـ "GPT-6 Astra"وكلاء "أوبن إيه آي" يخترقون منصة "دسي ويكي" الألمانية194 دولة تترقب مخرجات منتدى أخلاقيات الذكاء بالرياض"أوبن إيه آي" تواجه 30 دعوى مرتبطة بإطلاق نار في كندا