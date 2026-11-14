الرئيسية/تقنيةاختراق علمي.. ذكاء اصطناعي يحول نشاط الدماغ إلى صور مرئيةنموذج Brain-IT يعيد بناء الصور بدقة من بيانات الرنين14 نوفمبر 2026 19:00آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 19:00مختبر مستقبلي يضم تكنولوجيا متقدمة وروبوتات، مع عرض هولوجرامي كبير لدماغأأواشنطن:أخبار 24الصورالذكاءالذكاء الاصطناعيتكنولوجياالدماغالتعليقاتأأخبار ذات صلةخدمة جديدة.. خرائط آبل تقدم قوائم مطاعم محدثة أسبوعياًمايكروسوفت تعلن استعادة خدماتها بعد انقطاع لأكثر من 24 ساعةارتفاع حرارة الهواتف يهدد سلاسة الألعاب وعمر البطارية "أوبن إيه آي" تطلق محفظة رقمية للوكلاء