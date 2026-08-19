الرئيسية/تقنيةاستخدام معتدل للأجهزة الذكية يعزز قدرات الأطفالتوجيه الأطفال نحو استخدام يعزز التفكير وحل المشكلات والإبداع19 أغسطس 2026 05:00آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 05:38استخدام معتدل للأجهزة الذكية يعزز قدرات الأطفال المعرفيةأأواشنطن:أخبار 24دراسة علميةالاطفالالاجهزة الالكترونيةفلنداالتعليقاتأأخبار ذات صلة"آبل" تعالج 29 ثغرة أمنية بتحديث عاجل "أوبن إيه آي" تطلق نسخة المراهقين بضوابط أمان مشددة"أوبن إيه آي" تعتزم استئجار أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في التاريختحذير سيبراني من ثغرات في منتجات "Apple" و"HP"