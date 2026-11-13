الرئيسية/تقنيةاستقالة رئيس "إنفيديا" تتجاوز الفضائح إلى أمن التكنولوجياتحقيقات تهريب الرقائق إلى الصين واستدعاء مرتقب أمام الكونغرس13 نوفمبر 2026 15:50آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 15:50الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة إنفيديا جنسن هوانغأأبكين:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةعطل "مايكروسوفت 365" يمتد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات"إنفيديا" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي وتولي كوليت كريس المنصب مؤقتًا"آي كلاود بلس" يقدم ذكاءً اصطناعياً جديداً في iOS 27 "ميتا" تحذر من سخونة نظاراتها الذكية وتوفر حلولاً للمتأثرين