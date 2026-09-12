الرئيسية/تقنيةالأطباء يتفوقون على الذكاء الاصطناعي في كشف الميلانوماضرورة تحسين تدريب الأنظمة الذكية لضمان أداء فعّال12 سبتمبر 2026 03:00آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 03:00 الذكاء الاصطناعي يكشف عن سرطان الجلد "الميلانوما" أأسدني:أخبار 24دراسة علميةاسترالياالذكاء الاصطناعيسرطان الجلدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسديس يوجه بإقامة هاكاثون "هداية ثون" في المدينة رصد علماء يستخدمون "Claude" في تطوير أسلحة بيولوجيةبعد سنوات من الانتظار.. أبل تكشف عن هاتف "آيفون ديو" القابل للطيارتفاع أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية بسبب نقص الذاكرة