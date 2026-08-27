الرئيسية/تقنيةإقرار الضوابط الخليجية المشتركة للأمن السيبراني اعتماد خطة تنفيذ التمارين السيبرانية الخليجية27 أغسطس 2026 19:51آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 20:41الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجيأأالمنامة:أخبار 24البحرينالامن السيبرانيالمملكةالاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"يوتيوب" تُصلح خللًا أخفى مقاطع من قائمة "المشاهدة لاحقًا"مجموعة stc تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة في "ليب 2026"وكلاء "أوبن إيه آي" يخترقون أكبر مستودع للذكاء الاصطناعي في العالم"واتساب" الأكثر استخدامًا بين تطبيقات التواصل بالمملكة