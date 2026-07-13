الرئيسية/تقنيةالاتحاد الأوروبي يدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفالمقترحات لتحديد سن أدنى للاستخدام وتشديد الضوابط على المنصات13 يوليو 2026 09:52آخر تحديث : 13 يوليو 2026 09:52أطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعيأأبروكسل:أخبار 24وسائل التواصل الاجتماعيالاتحاد الأوروبيالأطفالالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تستضيف النسخة الـ57 من أولمبياد الفيزياء الدولينظارات جي2 الذكية.. تركيز على الإنتاجية دون كاميراتالمملكة تحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء بكولومبياجامعة القصيم تحصد شهادة التميز العالمية بمشروع ذكاء اصطناعي