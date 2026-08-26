الرئيسية/تقنيةالبرازيل تغرم "تيك توك" 29.8 مليون دولار لانتهاك خصوصية المراهقينهيئة حماية البيانات تلزم "بايت دانس" بحذف البيانات غير القانونية26 أغسطس 2026 11:18آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 11:29تطبيق تيك توكأأبرازيليا:أخبار 24حماية المراهقينالبرازيلشبكات التواصل الاجتماعيتيك توكالتعليقاتأأخبار ذات صلةلينكد إن تقلص المحتوى الرديء بالذكاء الاصطناعي بنسبة 40%50.8 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في يوليوأبل تستعد لإطلاق الجيل الخامس من "إيربودز" الشهر المقبلاتهام "فيسبوك" و"تيك توك" بتسهيل تجنيد الأطفال في كولومبيا