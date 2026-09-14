الرئيسية/تقنية"الثقافة" تصدر دليل أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعيالدليل يهدف إلى ترسيخ ممارساتٍ واعية ومسؤولة للذكاء الاصطناعي14 سبتمبر 2026 20:17آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 20:35إحدى السيدات تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعيأأالرياض:أخبار 24الذكاء الاصطناعيأخلاقيات الذكاء الاصطناعيالثقافة السعوديةوزارة الثقافةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي"أجيبوت" الصينية تبدأ تأجير الروبوتات في المملكة بـ2000 ريال يوميًااحتيال بـ AI.. مليون رسالة تستهدف مؤسسات أمريكيةالصين تطلق أنظمة لاستكشاف المعادن بالذكاء الاصطناعي