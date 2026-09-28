الرئيسية/تقنيةالجائزة التكنولوجية لحكومة موسكو وبنك "سبير" تستقبل طلبات مشاركة من 76 إقليمًا روسيًاتضم المسابقة إجمالاً 17 فئة تتوزع بين الشركات الناشئة28 سبتمبر 2026 17:25آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 17:25الجائزة التكنولوجية لحكومة موسكو وبنك "سبير"أأالرياض:أخبار 24قمة الشركات الناشئةالشركات الناشئةقمة موسكو للشركات الناشئةالمشاريع التكنولوجيةجائزة مبتكر موسكوالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختبارات تحذر من تراجع شاشة آيفون 18وكلاء ذكاء اصطناعي نشروا 53 صورة لمستخدمينتغريم "آبل" 5.7 مليار دولار بسبب انتهاك براءتي اختراعإطلاق تحديث لساعات "Apple Watch" بمميزات جديدة