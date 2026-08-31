الرئيسية/تقنية"الجوازات" و"علم" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقميمذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الخدمات التقنية والتحول الرقمي31 أغسطس 2026 21:10آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 21:10توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للجوازات وشركة علم لأمن المعلوماتأأالرياض:أخبار 24التحول الرقميابتكارالسعوديةالمديرية العامة للجوازاتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةstc في LEAP 2026.. ابتكارات وقدرات رقمية تعزز منظومة الذكاء الاصطناعيالقدية تتعاون مع GOOGLE TRANSIT لتعزز تجربة التنقلالسواحه يفتتح "ليب 26" بإطلاقات واستثمارات بـ15 مليار دولارطقس أدق أثناء القيادة مع CarPlay