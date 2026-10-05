الرئيسية/تقنية الحكومة الرقمية تُطلق "تحدي الابتكار 2026"المبادرة تعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتمكين رواد الأعمال5 أكتوبر 2026 18:42آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 18:43 الحكومة الرقمية تُطلق "تحدي الابتكار 2026"أأالرياض:أخبار 24التعليممبادراتمايكروسوفتالشركات الناشئةالتقنيةهيئة الحكومة الرقميةابتكارالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةقيود جديدة على تثبيت التطبيقات الخارجية في "أندرويد""جوجل" تعتزم تقييد الاستخدام المجاني لمساعدها "جيميني"إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لاتخاذ القرارات انطلاق أعمال معسكر الذكاء الاصطناعي بالمدينة المنورة