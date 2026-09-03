الرئيسية/تقنية"الداخلية" تستعرض حلاً لتقييم الكفاءات بالذكاء الاصطناعييُمكّن منسوبي الوزارة من التعرف على مجالات التحسين القيادية والمهارية3 سبتمبر 2026 21:02آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 21:11زوّار معرض ليب 2026 يستمعون لشرح عن الحلول الاصطناعية من مركز تمكين الكفاءاتأأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةالذكاء الاصطناعيتطويرالرياضمعارضالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدشين مبادرة وطنية لتمكين مليون طالب جامعي من تقنيات Gemini"الاتصالات" تطلق مؤشر نضج الحوسبة السحابيةخلل يعيد إحياء رسائل قديمة في رسائل "جوجل""توكلنا" يكرّم "أمانة الرياض" لإتمام دمج خدماتها في التطبيق