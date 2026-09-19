الرئيسية/تقنيةالذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 90% من البيانات بحلول 2035 تطوير حلول حماية وخصوصية تتواكب مع توسع استخدام الوكلاء19 سبتمبر 2026 19:31آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 19:57إحدى النساء تستعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعيأأبكين:أخبار 24الذكاء الاصطناعيهواويالتعليقاتأأخبار ذات صلةمع إطلاق Astra for Law.. هل ينهي الذكاء الاصطناعي مهنة المحاماة؟"أوبن إيه آي" تتوقع استنزاف 278 مليار دولار نقدًا بحلول 2030"جيميني" يخترق أنظمة ثلاث شركات في اختبار سيبرانيباحثون يخترقون نظام "أوبن إيه آي" باستخدام "كلود"