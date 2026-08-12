الرئيسية/تقنيةالذكاء الاصطناعي يدعم نمو المنشآت وتطوير قطاع الأعمال بالمملكةتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحول بيئة الأعمال في السعودية إلى فرص نمو12 أغسطس 2026 22:39آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 22:58إحدى فعاليات "أسبوع الذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه "سدايا"أأالرياض:أخبار 24سداياالذكاءالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةاكتشاف نجم يشبه الثقب الأسود في الكون المبكرالمملكة ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار بالذكاء الاصطناعياكتشاف ثغرة أمنية جديدة في نظام ويندوزارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية بالمملكة إلى 87%