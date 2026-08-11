الرئيسية/تقنيةالرياض تجمع العالم لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعيلمناقشة أهم الموضوعات التي تشغل العالم في مجال حوكمة التقنيات12 أغسطس 2026 00:41آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 00:41المنتدى خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر المقبلأأالرياض:أخبار 24اليونسكوالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةعلامة مائية على النصوص المولّدة بـ"كلاود"12 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات بكورياتطبيق الطقس في "ويندوز 11" يستهلك ذاكرة ضخمةآلاف الدعاوى تلاحق منصات التواصل بسبب إدمان المستخدمين