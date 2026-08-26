الرئيسية/تقنيةالرياض تحتضن "ليب 2026" الأسبوع المقبل بمشاركة عالمية واسعةتحت شعار "إلى عوالم جديدة" وبمشاركة 1800 شركة تقنية26 أغسطس 2026 13:32آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 14:541 / 4ليب 2026أأالرياض:أخبار 24ليبالتقنيةوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتالاتصالاتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبرازيل تغرم "تيك توك" 29.8 مليون دولار لانتهاك خصوصية المراهقينلينكد إن تقلص المحتوى الرديء بالذكاء الاصطناعي بنسبة 40%50.8 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في يوليوأبل تستعد لإطلاق الجيل الخامس من "إيربودز" الشهر المقبل