الرئيسية/تقنيةالرياض تستضيف منتدى "اليونسكو" لأخلاقيات الذكاء الاصطناعيفي أول استضافة عربية لهذه المنصة الدولية بمشاركة "سدايا"9 سبتمبر 2026 12:14آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 12:14الرياض تستضيف منتدى "اليونسكو" لأخلاقيات الذكاء الاصطناعيأأالرياض:أخبار 24اليونسكوالذكاء الاصطناعيأخلاقيات الذكاء الاصطناعيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةOpenAI تزعم حل معضلة رياضية عمرها 90 عامًا"السواحه" يبحث تعزيز مكانة المملكة الرقمية في وادي السيليكونمراجعة المشاريع المعمارية بالذكاء الاصطناعي في الشرقية"شاومي" تدخل عالم الهواتف القابلة الطي