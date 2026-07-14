الرئيسية/تقنيةالسواحه يبحث في بكين تعزيز الشراكة بالفضاء والذكاء الاصطناعيكما بحث تعزيز التعاون بالاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة14 يوليو 2026 16:39آخر تحديث : 14 يوليو 2026 16:44 السواحه يجتمع مع مسؤول صيني خلال زيارته الرسمية لبكينأأالرياض:أخبار 24وزير الاتصالات وتقنية المعلوماتالصينالذكاء الاصطناعيعبد الله السواحةالعلاقات السعودية الصينيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سدايا" تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعيشراكة بين "تسامي" و"ولبرت" لإطلاق حلول التوائم الرقمية في المملكةالمنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي بالصين"Galaxy Watch".. محفظة رقمية تنطلق بلمسة واحدة