الرئيسية/تقنيةالسواحة: إطلاق نظام حرية المعلومات قريبًا.. وتراجع الشكاوى إلى 15%"ليب 26" يشهد إطلاق مشاريع عملاقة مع أمازون وإنفيديا وسحابة AZURE30 أغسطس 2026 16:02آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 17:060:50أأالرياض:أخبار 24وزارة الاعلامعبدالله السواحهوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيمؤتمر صحفيالتعليقاتأأخبار ذات صلةنظام من "أنثروبيك" يتيح للذكاء الاصطناعي تنفيذ تجاربساحة جديدة للمعركة المستمرة بين ماسك وألتمانواجهة AI جديدة تغيّر طريقة تحرير الصور في "فوتوشوب""يوتيوب" تتيح الربح من منتجات أمازون