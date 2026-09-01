الرئيسية/تقنية"السواحه" في أمريكا لتعزيز ريادة المملكة في الذكاء الاصطناعيالاجتماع يشمل مسؤولين في البيت الأبيض وقيادات كبرى الشركات التقنية 1 سبتمبر 2026 21:32آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 21:37وزير الاتصالات وتقنية المعلوماتأأالرياض:أخبار 24عبدالله السواحهوزير الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيدول مجموعة العشرينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سدايا": نستهدف وصول "توكلنا" إلى صفر مراجعات و100% خدمات استباقية"الخوذة الذكية" و"الإنذار المبكر" يتصدران حلول الدفاع المدني بـ"ليب 24"2.5 مليار دولار إطلاقات واستثمارات "ليب 26" في يومه الثانيمجموعة stc تطلق تقنية جديدة لمواقع شبكات الجيل الخامس المتقدمة بصافي انبعاثات كربونية صفري