الرئيسية/تقنيةالصين تطلق أنظمة لاستكشاف المعادن بالذكاء الاصطناعييتمكن النظام من تحديد السمات الجيولوجية بدقة تصل إلى 90%14 سبتمبر 2026 03:42آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 03:42يعد رسم الخرائط الجيولوجية بمثابة خارطة طريق لعالم المعادنأأبكين:أخبار 24بكينالصينالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةجامعة الإمام ضمن أفضل 200 جامعة عالميًّا بالابتكار 90 متخصصًا في الابتكار الرقمي في "إنبثون الحدود الشمالية""غوغل" توفر تطبيق "Gemini" لأجهزة "ويندوز" عالميًا"تسلا" تفتح العد التنازلي.. "رودستر" تستعد للظهور مجددًا