الرئيسية/تقنيةالصين تطلق 9 أقمار اصطناعية إلى الفضاءستُستخدم الأقمار بشكل أساسي في مراقبة البيئة الفضائية21 سبتمبر 2026 01:56آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 01:56يعتبر هذا الإطلاق المهمة الـ17 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "ليجيان"أأبكين:أخبار 24الاقمار الصناعيةالفضاءالصينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تواصل ريادتها في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعيترامب يعتزم تعيين مستشار جديد للذكاء الاصطناعي"أنثروبيك" تدرس إطلاق نموذج جديد لمنافسة "أوبن إيه.آي""أبل" تضيف حماية جديدة بالهواتف ضد الاحتيال المصرفي