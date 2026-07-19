الرئيسية/تقنيةالصين: هواتف ذكية جديدة مزودة بكوادر ذكاء اصطناعي مبتكرةشركات تقنية تكشف عن أجهزة ذكية تنفذ المهام اليومية بالأوامر الصوتية19 يوليو 2026 11:15آخر تحديث : 19 يوليو 2026 11:15مجموعة من الهواتف الذكيةأأشنغهاي:أخبار 24الهواتف الذكيةالذكاء الاصطناعيروبوتات المحادثةالتعليقاتأأخبار ذات صلة70 خدمة في "توكلنا" لتسهيل الإجراءات البلدية والإسكانية45 % من مستخدمي الإنترنت بالمملكة يتبنّون أدوات الذكاء الاصطناعي"امد" يصبح أكبر هاكاثون للتقنية المالية في العالم أوامر حكومية لـ"آبل" و"جوجل" بحذف التطبيقات المخلة بالآداب