الرئيسية/تقنيةالطائرة المجنّحة في "ليب 2026" تعزّز الرصد الأمني بعينٍ ذكيةقدرتها على الطيران لمدة تصل إلى 3 ساعات وبمدى يبلغ 110 كيلومترات2 سبتمبر 2026 20:23آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 20:28الأمن العام يستعرض الطائرة المجنّحة في مؤتمر ومعرض ليب 2026أأالرياض:أخبار 24التقنيات المتقدمةليبالطائراتالامن العامالتعليقاتأأخبار ذات صلةIot squared تطلق منصة الذكاء المكاني «Nucleus Twin»stc تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال "ليب 2026""الجوازات" تستعرض البوابة الإلكترونية اللاتلامسية في "ليب 2026" stc تعلن إطلاق "colab".. الذراع المتخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة