الرئيسية/تقنيةالمملكة الأولى عالميًّا في تفعيل تقنية تأمين توجيه حركة الإنترنتالتقنية تساعد في التحقق من توجيه الإنترنت للشبكات المصرح لها18 أكتوبر 2026 20:18آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 20:18شعار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةأأالرياض:أخبار 24الانترنتالتقنيةتصفح الانترنتهيئة الاتصالات و تقنية المعلوماتالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق "برمجان التأمين" لمعالجة التحديات بحلول تقنية"ديب سيك" تطلق نموذجاً أسرع للذكاء الاصطناعي"Jev" أسرع نموذج ذكاء اصطناعي انتشارًا في أسبوعينالمملكة تعزز تعاونها مع اليابان في مجال الفضاء