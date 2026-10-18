الرئيسية/تقنيةالمملكة تدعو إلى ربط رقمي خليجي مستدام لتعزيز التكامل الخليجي في عصر الذكاء الاصطناعي18 أكتوبر 2026 21:28آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 21:28وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مشاركته في الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجيأأالمنامة:أخبار 24عبدالله السواحهالذكاء الاصطناعيدول مجلس التعاون الخليجيالمملكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة الأولى عالميًّا في تفعيل تقنية تأمين توجيه حركة الإنترنتإطلاق "برمجان التأمين" لمعالجة التحديات بحلول تقنية"ديب سيك" تطلق نموذجاً أسرع للذكاء الاصطناعي"Jev" أسرع نموذج ذكاء اصطناعي انتشارًا في أسبوعين