الرئيسية/تقنيةالمملكة تعزز تعاونها مع اليابان في مجال الفضاءيشمل التعاون تطبيقات الفضاء والتعليم وتطوير رأس المال البشري 17 أكتوبر 2026 19:23آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 19:23صورة لكوكب الأرض من الفضاءأأالرياض:أخبار 24وكالة الفضاء السعوديةالفضاءالعلاقات السعودية اليابانيةاليابانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"Jev" أسرع نموذج ذكاء اصطناعي انتشارًا في أسبوعين"أنثروبيك" تقترح قانونًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدةأمازون توسّع حضورها الذكي بإطلاق أجهزة Bee الجديدةيوتيوب يدرس إضافة الكتب الصوتية إلى "Premium"