الرئيسية/تقنيةالنماذج اللغوية تتفوق على العلماء في الاكتشافات العلميةتزايد قلق الباحثين من سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي في الأبحاث9 أكتوبر 2026 21:50آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 21:50النماذج اللغوية تتفوق على العلماء في الاكتشافات العلميةأأالرياض:أخبار 24اكتشافات علميةالأخبارمخاطر الملكية الفكريةالذكاء الاصطناعيالمجتمع العلميالنماذج اللغويةجيناتالتعليقاتأأخبار ذات صلةآبل تقلص إنتاج "آيفون 18 برو" بسبب ضعف الطلب"أمازون" تنافس "آيباد" بجهاز لوحي بشاشة تشبه الورق"جوجل" تطلق وكيل ذكاء اصطناعي ينفذ المهام عبر التطبيقات"تنظيم الإعلام": 4 إجراءات بسيطة تحمي من الاحتيال الرقمي