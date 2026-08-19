الرئيسية/تقنيةاليونسكو تقود تنظيم الذكاء الاصطناعي في سبتمبر بالرياضلصياغة سياسات دولية تضمن الاستخدام المسؤول له19 أغسطس 2026 17:48آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 17:54منظمة اليونسكو ترعى مناقشات سياسات الذكاء الاصطناعي بالمملكةأأالرياض:أخبار 24اليونسكومؤتمراتالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتمكين 500 خبير في هندسة بيانات الذكاء الاصطناعيجامعة "أم القرى" تسجل براءة اختراع لحجرة قياس الأقطاب والمستشعرات"آبل" تعالج 29 ثغرة أمنية بتحديث عاجل "أوبن إيه آي" تطلق نسخة المراهقين بضوابط أمان مشددة