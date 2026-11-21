الرئيسية/تقنيةباحث في "أنثروبيك" يحل فرضية ريمان الرياضية بمساعدة "كلود"البرهان المعلن يتجاوز 250 ألف صفحة ولم يتحقق علماء الرياضيات من صحته بعد21 نوفمبر 2026 15:06لوحة إعلانية تحمل شعار "أنثروبيك" في تايمز سكوير بنيويورك — Getty Imagesأأسان فرانسيسكو:أخبار 24أوبن إيه آيالرياضياتالذكاء الاصطناعيشركة أنثروبيكالتعليقاتأأخبار ذات صلةاتفاق أممي يمهد لصياغة قواعد دولية بشأن "الروبوتات القاتلة"3.79 مليار دولار مبيعات لعبة "GTA VI" في يومها الأولثغرة "Zero Day" في قبضة الذكاء الاصطناعيساعة أبل تستمع لمحادثاتك وتلخص يومك بالذكاء الاصطناعي