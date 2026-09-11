الرئيسية/تقنيةبعد سنوات من الانتظار.. أبل تكشف عن هاتف "آيفون ديو" القابل للطيتجربة أولية تكشف عن تصميم مبتكر وطي سلس يكاد يخلو من الأثر11 سبتمبر 2026 15:14آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 15:141:27أأوادي السليكون:أخبار 24ابلالهواتف الذكيةايفون ديوايفونالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية بسبب نقص الذاكرةقيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل في كاليفورنياالسواحه: المملكة تواصل جذب شركات الذكاء الاصطناعي وتسريع نموها"كاوست" تحتفي بتخريج 290 طالبًا وطالبة في برنامج التخصصات