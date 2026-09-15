الرئيسية/تقنيةبيل جيتس: حكومات العالم متخلفة كثيرًا بالتعامل مع الذكاء الاصطناعيحذر من المخاطر التي قد تترتب على التطور المتسارع لهذه التقنية15 سبتمبر 2026 11:59آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 11:59الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت المشارك بيل جيتسأأواشنطن:أخبار 24شركة مايكروسوفتمايكروسوفتالذكاء الاصطناعيبيل جيتسالتعليقاتأأخبار ذات صلةآبل تطلق iOS 27.. وسيري AI يتصدر تحديثات أنظمتهاالمملكة و"اليونسكو" و"آيكير" يدعون لتطوير ذكاء اصطناعي آمن"مرسيدس" تستدعي آلاف المركبات بسبب خلل 40 برنامجًا أكاديميًا للذكاء الاصطناعي منذ بداية العام